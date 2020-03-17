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«Атлетико» интересуется защитником «Вест Хэма» Диопом

17:01
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«Атлетико» интересуется защитником «Вест Хэма» Иссой Диопом, сообщает Goal.com.

По информации источника, 23-летний француз с сенегальскими корнями впечатлил главного тренера мадридской команды Диего Симеоне. Сообщается, что игрок может обойтись «Атлетико» в сумму около 40 миллионов евро. Известно, что Диоп также привлек внимание «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/20 Диоп провел за «Вест Хэм» 26 матчей, на его счету 3 гола. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро.

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