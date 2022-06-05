Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас попал в сферу интересов «Атлетико», сообщает AS.

При этом руководство «Эспаньола» не хочет продавать 27-летнего испанца, чей контракт рассчитан до 2026 года, однако в его соглашении предусмотрены отступные в размере 75 миллионов евро.

В этом сезоне де Томас провел в чемпионате Испании за «Эспаньол» 34 матч, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.

Отметим, что ранее Де Томас находился в системе «Реала», хотя за основную команду не провел ни одного матча. Нападающий сыграл более 60 матчей за клубную команду «Кастилья», а в 2019 году перебрался в «Бенфику».