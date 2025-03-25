«Атлетико» интересуется Дьекерешем из «Спортинга»

Форвард «Спортинга» Виктор Дьекереш может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналиста Рубен Урия.

По сведениям источника, на 26-летнего шведа претендует «Атлетико». Мадридцы считают сделку сложной, но не невозможной. Испанский клуб уже сделал несколько запросов о возможном переходе.

В текущем сезоне Дьекереш провел 41 матч, в которых забил 40 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.