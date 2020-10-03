«Атлетико» и «Вильярреал» голов не забили, «подводники» временно возглавили ла лигу

«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в 5-м туре ла лиги — 0:0. Гости временно возглавили турнирную таблицу с 8 очками в 5 играх. Правда, большинство других клубов провели меньше игр (от двух до четырех).

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур

«Атлетико» — «Вильярреал» — 0:0

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Лоди, Коке (Льоренте, 70), Сауль, Партей, Суарес (Диегу Коста, 70), Корреа (Феррейра-Карраско, 70), Жоау Феликс (Эррера, 76).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Эступиньян, Пау Торрес, Парехо, Иборра, Тригерос (Кубо, 85), Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Чиквуэзе, 72), Морено.

Предупреждения: Альбиоль, 50. Лоди, 56. Иборра, 79.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

3 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».