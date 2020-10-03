«Атлетико» и «Вильярреал» голов не забили, «подводники» временно возглавили ла лигу
«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в 5-м туре ла лиги — 0:0. Гости временно возглавили турнирную таблицу с 8 очками в 5 играх. Правда, большинство других клубов провели меньше игр (от двух до четырех).
Чемпионат Испании
Лига 1
5-й тур
«Атлетико» — «Вильярреал» — 0:0
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Лоди, Коке (Льоренте, 70), Сауль, Партей, Суарес (Диегу Коста, 70), Корреа (Феррейра-Карраско, 70), Жоау Феликс (Эррера, 76).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Эступиньян, Пау Торрес, Парехо, Иборра, Тригерос (Кубо, 85), Мойсес Гомес, Пако Алькасер (Чиквуэзе, 72), Морено.
Предупреждения: Альбиоль, 50. Лоди, 56. Иборра, 79.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
3 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/