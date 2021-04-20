«Атлетико» и «Барселона» покинут Суперлигу

«Атлетико» и «Барселона» откажутся от участия в футбольной Суперлиге, сообщает Daily Mirror.

Ранее, 20 апреля, появилась информация, что «Челси» и «Манчестер Сити» начали заниматься подготовкой документов для выхода из Суперлиги.

О создании Суперлиги стало известно 19 апреля. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридской команде.

В УЕФА заявили, что могут дисквалифицировать клубы и футболистов, которые будут принимать участие в Суперлиге. Игроки не смогут выступать за свои сборные на чемпионатах мира и Европы.