«Атлетико» хочет вернуть Ляпорта в Испанию

«Атлетико» рассматривает вариант с подписанием защитника «Аль-Насра» Эмерика Ляпорта, сообщает Football Espana.

30-летний игрок сборной Испании хочет вернуться в ла лигу и готов снизить свою зарплату ради перехода.

В прошлом сезоне Ляпорт сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу. На Евро-2024 он провел 6 матчей и помог испанцам выиграть турнир.