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«Атлетико» хочет продлить аренду Карраско

13:48
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«Атлетико» хочет продлить аренду нападающего Янника Феррейры-Карраско до конца сезона, сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб рассчитывает сохранить 26-летнего бельгийца как минимум до окончания сезона-2019/20. Карраско присоединился к «Атлетико» зимой этого года на правах аренды из «Далянь Ифань».

В сезоне-2019/20 Карраско провел за «Атлетико» 5 матчей и не отличился результативными действиями.

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