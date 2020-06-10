«Атлетико» хочет продлить аренду Карраско

«Атлетико» хочет продлить аренду нападающего Янника Феррейры-Карраско до конца сезона, сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб рассчитывает сохранить 26-летнего бельгийца как минимум до окончания сезона-2019/20. Карраско присоединился к «Атлетико» зимой этого года на правах аренды из «Далянь Ифань».

В сезоне-2019/20 Карраско провел за «Атлетико» 5 матчей и не отличился результативными действиями.