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«Атлетико» хочет подписать Ракитича

13:47
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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может остаться в Испании, покинув каталонский клуб. Как сообщает Marca, предварительные переговоры с хорватом провели представители «Атлетико». Мадридский клуб составит конкуренцию итальянским клубам в борьбе за Ракитича, который в январе планирует покинуть «Барселону».

По данным источника, пока каталонцы не определились с тем, будут ли отпускать игрока к конкурентам. Сам Ракитич при этом предпочел бы остаться в Испании.

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