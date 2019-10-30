«Атлетико» хочет подписать Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может остаться в Испании, покинув каталонский клуб. Как сообщает Marca, предварительные переговоры с хорватом провели представители «Атлетико». Мадридский клуб составит конкуренцию итальянским клубам в борьбе за Ракитича, который в январе планирует покинуть «Барселону».

По данным источника, пока каталонцы не определились с тем, будут ли отпускать игрока к конкурентам. Сам Ракитич при этом предпочел бы остаться в Испании.