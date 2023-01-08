«Атлетико» хочет подписать 18-летнего нападающего «МЮ» Гарначо

«Атлетико» хочет подписать своего бывшего выпускника академии и нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, сообщает Fichajes.

По данным источника, Жоау Феликс хочет покинуть мадридский клуб в январе и команда Диего Симеоне ищет качественного игрока на переднюю линию. Однако маловероятно, что «красные дьяволы» позволят 18-летнего футболисту покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Гарначо и аргентинец готов заключить долгосрочное соглашение.

Нынешний контракт нападающего с «МЮ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Гарначо — воспитанник академии «Атлетико». Он выступал за молодежную команду клуба с 2015 по 2020 год.