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Сегодня, 17:42

«Атлетико» хочет подписать 18-летнего нападающего «МЮ» Гарначо

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Атлетико» хочет подписать своего бывшего выпускника академии и нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, сообщает Fichajes.

По данным источника, Жоау Феликс хочет покинуть мадридский клуб в январе и команда Диего Симеоне ищет качественного игрока на переднюю линию. Однако маловероятно, что «красные дьяволы» позволят 18-летнего футболисту покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Гарначо и аргентинец готов заключить долгосрочное соглашение.

Нынешний контракт нападающего с «МЮ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Гарначо — воспитанник академии «Атлетико». Он выступал за молодежную команду клуба с 2015 по 2020 год.

Источник: Fichajes
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
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 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
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 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
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 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
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 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
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 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
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 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
18
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
19
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
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 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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6.01 20:30
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 0 : 1
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 2 : 1
7.01 20:30
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 1 : 0
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 2 : 2
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
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Реал Сосьедад

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Барселона

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Антуан Гризманн

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Атлетико

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