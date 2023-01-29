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«Атлетико» хочет арендовать защитника «Марселя» Клосса с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Атлетико» заинтересован в защитнике «Марселя» Жонатане Клоссе, сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, испанский клуб предложил арендовать 30-летнего француза до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа за 9 миллионов евро. Стороны ведут переговоры по возможному трансферу.

В сезоне-2022/23 Клосс забил 1 гол и сделал 8 результативных передач в 22 матчах за «Марсель». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Марсель
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 Реал 17 13 2 2 38-16 41
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 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
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 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
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 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
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 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
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 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
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 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
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 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
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 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
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 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
17
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
18
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
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 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 3 : 1
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 2 : 0
28.01 18:15
Жирона – Барселона
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28.01 20:30
Севилья – Эльче
 3 : 0
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
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Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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И К Ж
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