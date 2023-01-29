«Атлетико» хочет арендовать защитника «Марселя» Клосса с правом выкупа

«Атлетико» заинтересован в защитнике «Марселя» Жонатане Клоссе, сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, испанский клуб предложил арендовать 30-летнего француза до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа за 9 миллионов евро. Стороны ведут переговоры по возможному трансферу.

В сезоне-2022/23 Клосс забил 1 гол и сделал 8 результативных передач в 22 матчах за «Марсель». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.