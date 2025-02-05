«Атлетико» разгромил «Хетафе» в Кубке Испании

«Атлетико» крупно обыграл «Хетафе» в матче 1/4 финала Кубка Испании — 5:0. Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Нападающий Джулиано Симеоне оформил дубль, а также по голу забили Самуэл Лино, Анхель Корреа и Александр Серлот.

Соперник «Атлетико» определится в матче «Леганес» — «Реал».