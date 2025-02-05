«Атлетико» разгромил «Хетафе» в Кубке Испании
«Атлетико» крупно обыграл «Хетафе» в матче 1/4 финала Кубка Испании — 5:0. Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
Нападающий Джулиано Симеоне оформил дубль, а также по голу забили Самуэл Лино, Анхель Корреа и Александр Серлот.
Соперник «Атлетико» определится в матче «Леганес» — «Реал».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|22
|15
|4
|3
|50-21
|49
|
2
|Атлетико
|22
|14
|6
|2
|37-14
|48
|
3
|Барселона
|22
|14
|3
|5
|60-24
|45
|
4
|Атлетик
|22
|11
|8
|3
|33-20
|41
|
5
|Вильярреал
|22
|10
|7
|5
|44-33
|37
|
6
|Р. Вальекано
|22
|8
|8
|6
|26-24
|32
|
7
|Жирона
|22
|9
|4
|9
|31-30
|31
|
8
|Осасуна
|22
|7
|9
|6
|27-31
|30
|
9
|Мальорка
|22
|9
|3
|10
|19-28
|30
|
10
|Бетис
|22
|7
|8
|7
|25-28
|29
|
11
|Р. Сосьедад
|22
|8
|4
|10
|18-19
|28
|
12
|Севилья
|22
|7
|7
|8
|24-30
|28
|
13
|Сельта
|22
|7
|4
|11
|31-35
|25
|
14
|Хетафе
|22
|5
|9
|8
|17-17
|24
|
15
|Леганес
|22
|5
|8
|9
|19-30
|23
|
16
|Лас-Пальмас
|22
|6
|5
|11
|27-36
|23
|
17
|Эспаньол
|22
|6
|5
|11
|21-33
|23
|
18
|Алавес
|22
|5
|6
|11
|25-34
|21
|
19
|Валенсия
|22
|4
|7
|11
|22-37
|19
|
20
|Вальядолид
|22
|4
|3
|15
|15-47
|15
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|7.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Вальядолид
|- : -
|8.02
|16:00
|
Сельта – Бетис
|- : -
|8.02
|18:15
|
Атлетик – Жирона
|- : -
|8.02
|20:30
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|- : -
|8.02
|23:00
|
Реал – Атлетико
|- : -
|9.02
|16:00
|
Алавес – Хетафе
|- : -
|9.02
|18:15
|
Валенсия – Леганес
|- : -
|9.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Эспаньол
|- : -
|9.02
|23:00
|
Севилья – Барселона
|- : -
|10.02
|23:00
|
Мальорка – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|18
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|17
|2
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|18
|1
|3
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|19
|1
|7
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