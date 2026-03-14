«Атлетико» в большинстве победил «Хетафе»

«Атлетико» дома в большинстве обыграл «Хетафе» в матче 28-го тура чемпионата Испании-2025/26 — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано».

Единственный гол забил Науэль Молина. На 55-й минуте красную карточку получил защитник «Хетафе» Абделькабир Абкар. Он был удален за то, что потрогал Александра Серлота за генеталии.

«Атлетико» выиграл четвертый матч подряд и с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла лиги. «Хетафе» с 35 очками находится на девятой строчке.