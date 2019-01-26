"Атлетико" - "Хетафе": видеотрансляция матча - в 18.15

В матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 26 января, "Атлетико" принимает "Хетафе".

"Атлетико" с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице. У "Хетафе" 31 очко и шестая позиция.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 1.72, ничья - 3.41, победа гостей - 5.68.

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Следить за матчем "Атлетико" – "Хетафе" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 18.15 (время московское).

"Атлетико" – "Хетафе": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 21-й тур, 26 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 18.15 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей