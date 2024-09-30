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«Атлетико» грозит частичное закрытие трибун на стадионе после матча с «Реалом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Метрополитано».
Фото Global Look Press

«Атлетико» могут наказать частичным закрытием трибун на домашнем стадионе из-за поведения болельщиков команды на матче с «Реалом» (1:1) в 8-м туре испанской ла лиги, сообщает AS.

По информации источника, клубу грозит частичное закрытие трибун на «Метрополитано» на два-три матча. Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации вынесет свой вердикт в среду, 2 октября.

На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы. Позже игра была возобновлена.

После этого матча «Атлетико» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Реал» с 18 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 3 балла.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
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 3 : 0
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Осасуна – Барселона
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