«Атлетико» победил «Гранаду» в 1-м туре ла лиги

«Атлетико» дома обыграл «Гранаду» в матче 1-го тура чемпионата Испании — 3:1.

У мадридского клуба забивали Альваро Мората, Мемфис Депай и Маркос Льоренте. У гостей отметился Саму.

В составе матрасников дебютировал Сесар Аспиликуэта и Чаглар Сеюнджю.

«Атлетико» в следующем туре отправится в гости к «Бетису» 20 августа. «Гранада» дома сыграет с «Райо Вальекано» 21-го числа.