«Атлетико» сыграл вничью с «Гранадой» в чемпионате Испании

«Атлетико» и «Гранада» сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Испании.

Команды не смогли забить голов. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Атлетико» набрал 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. У «Гранады» 30 очков и 18-я позиция.