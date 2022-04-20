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Сегодня, 21:58

«Атлетико» сыграл вничью с «Гранадой» в чемпионате Испании

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Атлетико» и «Гранада» сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Испании.

Команды не смогли забить голов. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Атлетико» набрал 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. У «Гранады» 30 очков и 18-я позиция.

Испания. Лига 1. 33-й тур
20 апр, 20:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
0:0
Гранада
Атлетико
Облак Савич Эрмосо Мандава (Врсалько, 46) де Пауль Коке Льоренте (Симеоне, 90) Серрано (Суарес, 46) Гризманн (Кунья, 70) Корреа (Лоди, 65) Феррейра-Карраско
Гранада
Машимиану Эскудеро Диас Кини Дуарте Милья Петрович Суарес (Монторо, 76) Пуэртас (Раба, 85) Мачис (Узуни, 62) Кольядо (Бакка, 76)
Предупреждения
Мандава 29’, Савич 45’, де Пауль 78’, Врсалько 85’  -  Кини 3’, Эскудеро 58’, Диас 74’, Пуэртас 83’, Дуарте 90’
Судьи
Мансано (Испания)
Футбол
ФК Атлетико
ФК Гранада
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
3
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
4
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 2 : 1
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 0 : 1
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 2 : 0
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 0 : 0
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 - : -
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 - : -
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 25
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 27 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 26 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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