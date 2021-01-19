Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Атлетико» готовит новый контракт для Симеоне

13:16
Теги:

«Атлетико» хочет продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне, сообщает AS.

По данным источника, клуб уже сообщил специалисту о желании продлить соглашение до 2024 года. Нынешний контракт аргентинца рассчитан до лета 2022 года. Отмечается, что Симеоне готов подписать новое соглашение с понижением зарплаты на фоне пандемии коронавируса.

На данный момент стороны ведут переговоры. «Атлетико» после 18 туров чемпионата Испании занимает 1-е место в турнирной таблице. 21 января клуб встретится с «Эйбаром» в 19-м туре ла лиги.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир