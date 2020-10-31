«Атлетико» готов заплатить за Кондогбья 20 миллионов евро
Полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбья может перейти в «Атлетико». Мадридский клуб предложил за 27-летнего француза 20 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Кондогбья публично выразил желание покинуть «Валенсию». Переговоры между клубами могут пройти очень быстро. «Атлетико» находится в хороших отношениях с владельцем «Валенсии» Питером Лимом, который может лично одобрить данную сделку.
Кондогбиа перешел в «Валенсию» из «Интера» на правах аренды в августе 2017 года, а в следующем сезоне стал полноправным игроком испанского клуба. Его контракт с «летучими мышами» действует до 2022 года с клаусулой в 80 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.