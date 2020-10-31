«Атлетико» готов заплатить за Кондогбья 20 миллионов евро

Полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбья может перейти в «Атлетико». Мадридский клуб предложил за 27-летнего француза 20 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Кондогбья публично выразил желание покинуть «Валенсию». Переговоры между клубами могут пройти очень быстро. «Атлетико» находится в хороших отношениях с владельцем «Валенсии» Питером Лимом, который может лично одобрить данную сделку.

Кондогбиа перешел в «Валенсию» из «Интера» на правах аренды в августе 2017 года, а в следующем сезоне стал полноправным игроком испанского клуба. Его контракт с «летучими мышами» действует до 2022 года с клаусулой в 80 миллионов евро.