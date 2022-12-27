«Атлетико» готов продлить контракт с Витселем

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, мадридцы ведут переговоры с 33-летним бельгийцем о продлении контракта до лета 2024 года. Текущее соглашение рассчитано до 2023 года.

В текущем сезоне Витсель провел 22 матча, в которых отметился результативной передачей.