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Сегодня, 04:26

«Атлетико» готов продлить контракт с Витселем

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, мадридцы ведут переговоры с 33-летним бельгийцем о продлении контракта до лета 2024 года. Текущее соглашение рассчитано до 2023 года.

В текущем сезоне Витсель провел 22 матча, в которых отметился результативной передачей.

Аксель Витсель
ФК Атлетико
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
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 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
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 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
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 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
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Ведат Муричи

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 8
Борха Иглесиас

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Бетис

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П
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Реал Сосьедад

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Барселона

 5
И К Ж
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