«Атлетико» готов продать Сауля за 85 миллионов фунтов

«Атлетико» готов продать полузащитника Сауля Ньигеса. Однако клуб из Мадрида хочет получить 25-летнего испанца 85 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph.

Сумма отступных за игрока, которая прописана в контракте, составляет около 125 миллионов фунтов, но руководство клуба готово снизить его стоимость, если он изъявит желание покинуть клуб. Ранее интерес к игроку проявлял «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Сауля Ньигеса с мадридским клубом рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел 21 матч за «матрасников», отличившись одним голом.

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