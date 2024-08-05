«Атлетико» готов продать Омородиона в «Челси» за 40 миллионов евро
Форвард «Атлетико» Саму Омородион может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, мадридцы готовы отпустить 20-летнего испанца за 40 миллионов евро. Также «Атлетико» отпустит Омородиона в том случае, если сможет подписать Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити».
Минувший сезон Омородион провел в аренде у «Алавеса», забив 9 голов и сделав результативную передачу в 35 матчах ла лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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|Барселона
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|0-0
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3
|Жирона
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|0-0
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4
|Атлетико
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|0
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|0-0
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5
|Атлетик
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
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7
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|0-0
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|0-0
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9
|Валенсия
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|Алавес
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|0-0
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11
|Осасуна
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|0-0
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12
|Хетафе
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|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
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|0
|0
|0-0
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19
|Вальядолид
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|0
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20
|Эспаньол
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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