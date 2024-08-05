«Атлетико» готов продать Омородиона в «Челси» за 40 миллионов евро

Форвард «Атлетико» Саму Омородион может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, мадридцы готовы отпустить 20-летнего испанца за 40 миллионов евро. Также «Атлетико» отпустит Омородиона в том случае, если сможет подписать Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити».

Минувший сезон Омородион провел в аренде у «Алавеса», забив 9 голов и сделав результативную передачу в 35 матчах ла лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.