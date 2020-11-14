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«Атлетико» готов отдать «Ювентусу» за Дибала 35 миллионов евро и права на Морату

17:17
Пауло Дибала. Фото Reuters
Пауло Дибала. Фото Reuters
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала входит в сферу интересов «Атлетико», сообщает TNT Sports.

Мадридский клуб готов оставить в Турине нападающего Альваро Морату, который выступает за «бьянконери» на правах аренды. Испанцы готовы также доплатить итальянцам 35 миллионов евро, чтобы заполучить Дибала.

«Ювентус» намерен сохранить аргентинца в своем составе. Однако пока стороны не могут договориться о продлении контракта. Действующее соглашение 26-летнего форварда с туринским клубом рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне Дибала провел за туринский клуб три матча в серии А.

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