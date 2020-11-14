«Атлетико» готов отдать «Ювентусу» за Дибала 35 миллионов евро и права на Морату
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала входит в сферу интересов «Атлетико», сообщает TNT Sports.
Мадридский клуб готов оставить в Турине нападающего Альваро Морату, который выступает за «бьянконери» на правах аренды. Испанцы готовы также доплатить итальянцам 35 миллионов евро, чтобы заполучить Дибала.
«Ювентус» намерен сохранить аргентинца в своем составе. Однако пока стороны не могут договориться о продлении контракта. Действующее соглашение 26-летнего форварда с туринским клубом рассчитано до июня 2022 года.
В текущем сезоне Дибала провел за туринский клуб три матча в серии А.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.