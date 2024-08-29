«Атлетико» и «Эспаньол» не забили голов

«Атлетико» сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

На 55-й минуте нападающий мадридской команды Родриго Рикельме открыл счет, но гол был отменен ВАР из-за офсайда.

«Атлетико» набрал 5 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице ла лиги. «Эспаньол» идет на 18-й строчке — 1 очко.