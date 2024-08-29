«Атлетико» и «Эспаньол» не забили голов
«Атлетико» сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
На 55-й минуте нападающий мадридской команды Родриго Рикельме открыл счет, но гол был отменен ВАР из-за офсайда.
«Атлетико» набрал 5 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице ла лиги. «Эспаньол» идет на 18-й строчке — 1 очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|
2
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|8-6
|7
|
3
|Сельта
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
4
|Атлетико
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
5
|Леганес
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
6
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Р. Вальекано
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
9
|Алавес
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
10
|Атлетик
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
11
|Вальядолид
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
13
|Севилья
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
14
|Мальорка
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
16
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
17
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
18
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|0-2
|1
|
19
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
20
|Валенсия
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|22:30
|
Вильярреал – Сельта
|4 : 3
|27.08
|20:00
|
Мальорка – Севилья
|0 : 0
|27.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Барселона
|1 : 2
|28.08
|00:00
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|28.08
|20:00
|
Атлетик – Валенсия
|1 : 0
|28.08
|20:00
|
Вальядолид – Леганес
|0 : 0
|28.08
|22:30
|
Р. Сосьедад – Алавес
|1 : 2
|28.08
|22:30
|
Атлетико – Эспаньол
|0 : 0
|29.08
|20:00
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|29.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Сандро Рамирес
Лас-Пальмас
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|2
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
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