«Атлетико» сыграл вничью с «Эльче» в ла лиге

«Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Эльче» в матче 2-го тура ла лиги — 1:1.

У мадридской команды гол на 8-й минуте забил Александр Сорлот. Ответный мяч на 15-й минуте забил Рафаэль Мир.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Алавесом». Встреча состоится 30 августа. «Эльче» 29 августа дома встретится с «Леванте».