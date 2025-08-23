«Атлетико» и «Эльче» сыграют в чемпионате Испании 23 августа

«Атлетико» и «Эльче» сыграют во 2-м туре чемпионата Испании в субботу, 23 августа. Матч пройдет на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания) и начнется в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 2-й тур.

23 августа 2025, 20:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

Ключевые события и результат игры «Атлетико» — «Эльче» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Встречу «Атлетико» и «Эльче» в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется за 5 минут до стартового свистка.

«Атлетико» на старте чемпионата уступило «Эспаньолу» (1:2), а «Эльче» — сыграл вничью с «Бетисом» (1:1).