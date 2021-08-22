«Атлетико» с минимальным счетом победил «Эльче» в матче чемпионата Испании

«Атлетико» победил «Эльче» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 1:0. Автором единственного гола стал аргентинский форвард Анхель Корреа.

Для мадридского клуба эта победа стала второй на старте сезона. В активе «Эльче» 1 очко и ни одного забитого мяча.

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Атлетико» — «Эльче» — 1:0 (1:0)

Гол: Корреа, 39.

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Коке, Сауль, Кондогбья, де Пауль (Триппьер, 62), Льоренте, Лемар (Суарес, 62), Феррейра-Карраско, Корреа (Лоди, 85).

«Эльче»: Касилья, Бигас (Диего Гонсалес, 90), Мохика (Хосан, 82), Роко, Паласиос, Верду, Марконе (Тете Моренте, 82), Гути, Фидель, Пере Милья (Бенедетто, 63), Бойе (Каррильо, 82).

Предупреждения: Верду, 65. Бенедетто, 87. Суарес, 90. Кондогбья, 90+5.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

22 августа. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».