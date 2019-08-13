"Атлетико" должен играть так, чтобы выиграть ла лигу или Лигу чемпионов". Моуринью - о противостоянии клуба с "Реалом" и "Барселоной"

Бывший главный тренер "Реала" Жозе Моуринью оценил перспективы "Атлетико" в предстоящем сезоне.

- Инвестиционный уровень "Атлетико" позволяет играть за победу в ла лиге или Лиге чемпионов, - цитирует AS Моуринью. - Конечно, "Реал" и "Барселона" - это власть, экономический потенциал, культура и качество - всегда должны в числе лучших. Но для "Атлетико" настало время сказать: "Мы здесь, мы великолепны, мы хотим быть великими и мы здесь, чтобы побеждать".

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