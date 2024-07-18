«Атлетико» близок к подписанию Ле Нормана
Защитник «Реала Сосьедад» Робен Ле Норман близок к переходу в «Атлетико», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, мадридцы готовят все официальные документы для трансфера 27-летнего испанца.
В минувшем сезоне Ле Норман провел 43 матча, в которых забил 2 гола и заработал 17 желтых карточек. В составе сборной Испании защитник стал чемпионом Европы-2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
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|Реал
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2
|Барселона
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|0
|0
|0-0
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3
|Жирона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вильярреал
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|0
|0
|0
|0-0
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9
|Валенсия
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
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|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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