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Сегодня, 09:39

«Атлетико» близок к подписанию Ле Нормана

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Реала Сосьедад» Робен Ле Норман близок к переходу в «Атлетико», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, мадридцы готовят все официальные документы для трансфера 27-летнего испанца.

В минувшем сезоне Ле Норман провел 43 матча, в которых забил 2 гола и заработал 17 желтых карточек. В составе сборной Испании защитник стал чемпионом Европы-2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
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