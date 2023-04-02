«Атлетико» в концовке вырвал победу в матче с «Бетисом»

«Атлетико» на своем поле обыграл «Бетис» в 27-м туре ла лиги — 1:0.

Единственный гол встречи на 86-й минуте забил форвард мадридцев Анхель Корреа.

Благодаря этой победе «Атлетико» с 54 очками укрепился на третьем месте в ла лиге, увеличив отрыв от «Реала Сосьедад» до 6 баллов. «Бетис» с 45 очками остался на пятой строчке в турнирной таблице.