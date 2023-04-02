«Атлетико» в концовке вырвал победу в матче с «Бетисом»
«Атлетико» на своем поле обыграл «Бетис» в 27-м туре ла лиги — 1:0.
Единственный гол встречи на 86-й минуте забил форвард мадридцев Анхель Корреа.
Благодаря этой победе «Атлетико» с 54 очками укрепился на третьем месте в ла лиге, увеличив отрыв от «Реала Сосьедад» до 6 баллов. «Бетис» с 45 очками остался на пятой строчке в турнирной таблице.
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|
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|Реал
|27
|18
|5
|4
|57-21
|59
|
3
|Атлетико
|27
|16
|6
|5
|43-19
|54
|
4
|Р. Сосьедад
|27
|14
|6
|7
|35-26
|48
|
5
|Бетис
|27
|13
|6
|8
|34-27
|45
|
6
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|9
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|44
|
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|Атлетик
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|10
|7
|10
|36-28
|37
|
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|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|
9
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|27
|9
|8
|10
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|
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|9
|8
|10
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|35
|
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|9
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|
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|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|
13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|
14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|
15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|
16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|
17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|
18
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|
19
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|
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|Эльче
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|7
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|31.03
|22:00
|
Мальорка – Осасуна
|0 : 0
|1.04
|15:00
|
Жирона – Эспаньол
|2 : 1
|1.04
|17:15
|
Атлетик – Хетафе
|0 : 0
|1.04
|19:30
|
Кадис – Севилья
|0 : 2
|1.04
|22:00
|
Эльче – Барселона
|0 : 4
|2.04
|15:00
|
Сельта – Альмерия
|2 : 2
|2.04
|17:15
|
Реал – Вальядолид
|6 : 0
|2.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|2 : 0
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Бетис
|1 : 0
|3.04
|22:00
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
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