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«Атлетико» — «Барселона»: стартовые составы команд

22:16
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Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Барселоны» на матч 10-го тура ла лиги.

«Атлетико»: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо — Льоренте, Коке, Сауль, Карраско — Корреа, Жоау Феликс.

«Барселона»: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Альба — Пьянич, де Йонг, Педри — Месси, Гризманн, Дембеле.

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Атлетико» — «Барселона»

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