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«Атлетико» — «Барселона»: составы команд. Гризманн сыграет против бывшего клуба

1 декабря 2019, 22:00

Стали известны составы «Атлетико» и «Барселоны» на матч 15-го тура чемпионата Испании. В составе каталонцев с первых минут появится Антуан Гризманн. Для него эта игра станет первой против мадридского клуба, цвета которого он защищал с 2014 по 2019 год

«Атлетико»: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль — Корреа, Эррера, Партей, Коке — Жоау Фелиш, Мората.

Запасные — Ренан Лоди, Шапонич, Лемар, Витоло, Льоренте, Ариас, Адан.

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Лангле, Пике, Хуниор Фирпо — Ракитич, Ф. де Йонг, Артур — Месси, Суарес, Гризман

Запасные — Нету, Аленья, Ансу Фати, Юмтити, Ваге, Видаль, Карлес Перес.

Трансляция матча «Атлетико» — «Барселона»

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