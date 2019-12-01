Стали известны составы «Атлетико» и «Барселоны» на матч 15-го тура чемпионата Испании. В составе каталонцев с первых минут появится Антуан Гризманн. Для него эта игра станет первой против мадридского клуба, цвета которого он защищал с 2014 по 2019 год

«Атлетико»: Облак — Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль — Корреа, Эррера, Партей, Коке — Жоау Фелиш, Мората.

Запасные — Ренан Лоди, Шапонич, Лемар, Витоло, Льоренте, Ариас, Адан.

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Лангле, Пике, Хуниор Фирпо — Ракитич, Ф. де Йонг, Артур — Месси, Суарес, Гризман

Запасные — Нету, Аленья, Ансу Фати, Юмтити, Ваге, Видаль, Карлес Перес.

Трансляция матча «Атлетико» — «Барселона»