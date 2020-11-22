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«Атлетико» обыграл «Барселону» и догнал лидера ла лиги «Реал Сосьедад»

00:56
Матч «Атлетико» — «Барселона». Фото ФК «Атлетико»
Матч «Атлетико» — «Барселона». Фото ФК «Атлетико»
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«Атлетико» обыграл «Барселону» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:0. Единственный мяч провел Янник Карраско в конце первого тайма.

Мадридцы благодаря победе догнали лидирующего в таблице «Реал Сосьедад», а по потерянным очкам команда Диего Симеоне — единоличный лидер. У «Барсы» 11 очков после 8 игр и десятое место в таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1

10-й тур

«Атлетико» — «Барселона» — 1:0 (1:0)

Гол: Феррейра-Карраско, 45+3.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Льоренте (Диегу Коста, 73), Коке, Сауль, Феррейра-Карраско (Фелипе, 90+1), Жоау Феликс (Лемар, 84), Корреа (Кондогбья, 84).

«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Лангле, Пике (Дест, 62), Жорди Альба, Дембеле, де Йонг, Пьянич (Тринкан, 83), Месси, Педри (Коутинью, 57), Гризманн (Брэйтуэйт, 83).

Предупреждения: Коке, 9. Феррейра-Карраско, 26. Савич, 79. Хименес, 80.

Судья: Мунуэра Монтеро.

21 ноября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Трансляция матча «Атлетико» — «Барселона»

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