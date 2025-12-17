«Атлетико Балеарес» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании

«Атлетико Балеарес» и «Атлетико» сыграют в Кубке Испании 17 декабря

«Атлетико Балеарес» и «Атлетико» встретятся в 1/16 финала Кубка Испании в среду, 17 декабря. Игру примет стадион «Балеар» в Пальма-де-Мальорке (Испания). Начало встречи — в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Атлетико Балеарес» — «Атлетико» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Кубок Испании. 1/16 финала.

17 декабря 2025, 21:00. Estadi Balear (Пальма-де-Мальорка)

Игру «Атлетико Балеарес» — «Атлетико» показывают на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 20.55 мск.

На предыдущей стадии турнира «Атлетико Балеарес» обыграл «Эспаньол» (1:0), а «Атлетико» начинает участие в турнире с этого этапа.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона».