Мадридский «Атлетико» на своем поле примет «Атлетик Бильбао» в 1/2 финала Кубка Испании в среду, 7 февраля. Матч пройдет на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало — 23.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Атлетико» — «Атлетик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также встречу можно посмотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Действующим победителем турнира является «Реал Мадрид», который в финале обыграл «Осасуну» со счетом 2:1.

Прогноз на матч читайте в нашем материале.

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