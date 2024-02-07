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7 февраля, 21:30

«Атлетико» — «Атлетик»: смотреть трансляцию матча Кубка Испании

«Атлетико» сыграет с «Атлетиком Бильбао» в 1/2 финала Кубка Испании 7 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антуан Гризманн (ФК «Атлетико»).
Фото AFP

Мадридский «Атлетико» на своем поле примет «Атлетик Бильбао» в 1/2 финала Кубка Испании в среду, 7 февраля. Матч пройдет на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало — 23.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Атлетико» — «Атлетик» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также встречу можно посмотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Действующим победителем турнира является «Реал Мадрид», который в финале обыграл «Осасуну» со счетом 2:1.

Прогноз на матч читайте в нашем материале.

Испания. Кубок. 1/2 финала
07 февр, 23:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Атлетик

Кубок Испании по футболу: турнирная таблица в актуальном виде и результаты

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
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Тренер «Жироны» Мичел дисквалифицирован на два матча и пропустит игру с «Реалом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 23 18 4 1 48-15 58
2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 23 15 3 5 45-25 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
7
 Бетис 23 8 11 4 26-25 35
8
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 23 7 9 7 29-31 30
11
 Осасуна 23 7 5 11 26-36 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 23 5 9 9 20-30 24
14
 Вильярреал 23 6 6 11 33-45 24
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Сельта 23 4 8 11 24-32 20
17
 Севилья 23 4 8 11 29-37 20
18
 Кадис 23 2 11 10 15-31 17
19
 Гранада 23 2 6 15 23-45 12
20
 Альмерия 23 0 6 17 22-51 6
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9.02 23:00
Кадис – Бетис
 - : -
10.02 16:00
Алавес – Вильярреал
 - : -
10.02 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
10.02 20:30
Реал – Жирона
 - : -
10.02 23:00
Лас-Пальмас – Валенсия
 - : -
11.02 16:00
Хетафе – Сельта
 - : -
11.02 18:15
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
11.02 20:30
Севилья – Атлетико
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11.02 23:00
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Реал

 14
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Артем Довбик

Жирона

 14
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Борха Майораль

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 14
П
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Тони Кроос

Реал

 7
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Савио

Жирона

 7
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Нико Уильямс

Атлетик

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

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Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

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