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Сегодня, 18:17

«Атлетико» арендовал защитника «Тоттенхэма» Регилона

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Серхио Регилон.
Фото ФК&quot; Атлетико&quot;.

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон перешел в «Атлетико». Испанский клуб взял в аренду на сезон 25-летнего игрока, сообщает сайт команды.

Регилон — воспитанник «Реала», он перешел в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года. Регилон был куплен «шорами» за 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Регилон провел за «шпор» 31 матч, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

ФК Атлетико
ФК Тоттенхэм Хотспур
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