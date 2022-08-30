«Атлетико» арендовал защитника «Тоттенхэма» Регилона

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон перешел в «Атлетико». Испанский клуб взял в аренду на сезон 25-летнего игрока, сообщает сайт команды.

Регилон — воспитанник «Реала», он перешел в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года. Регилон был куплен «шорами» за 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Регилон провел за «шпор» 31 матч, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.