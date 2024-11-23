«Атлетико» одержал волевую победу над «Алавесом»

«Атлетико» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 14-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Счет на 7-й минуте с пенальти открыл Хон Гуриди. Мадридцы отыгрались благодаря голу Антуана Гризманна, также реализовавшего одиннадцатиметровый на 76-й минуте. Победный мяч хозяев на 86-й минуте забил Александр Серлот.

«Атлетико» (29 очков) обошел «Реал» (27) и поднялся на второе место в ла лиге, но у «сливочных» есть два матча в запасе. «Алавес» (13) идет 16-м в турнирной таблице.