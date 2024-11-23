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Сегодня, 20:14

«Атлетико» одержал волевую победу над «Алавесом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетико» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 14-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Счет на 7-й минуте с пенальти открыл Хон Гуриди. Мадридцы отыгрались благодаря голу Антуана Гризманна, также реализовавшего одиннадцатиметровый на 76-й минуте. Победный мяч хозяев на 86-й минуте забил Александр Серлот.

«Атлетико» (29 очков) обошел «Реал» (27) и поднялся на второе место в ла лиге, но у «сливочных» есть два матча в запасе. «Алавес» (13) идет 16-м в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
23 нояб, 18:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Алавес

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Алавес
ФК Атлетико
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
3
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
16
 Алавес 14 4 1 9 15-24 13
17
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
18
 Валенсия 12 2 4 6 12-19 10
19
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
20
 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
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22.11 23:00
Хетафе – Вальядолид
 2 : 0
23.11 16:00
Валенсия – Бетис
 4 : 2
23.11 18:15
Атлетико – Алавес
 2 : 1
23.11 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
23.11 20:30
Жирона – Эспаньол
 - : -
23.11 23:00
Сельта – Барселона
 - : -
24.11 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
24.11 18:15
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
24.11 20:30
Леганес – Реал
 - : -
24.11 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
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Роберт Левандовски

Барселона

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
П
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Ламин Ямаль

Барселона

 7
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Рафинья

Барселона

 6
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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

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Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

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