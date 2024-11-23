«Атлетико» одержал волевую победу над «Алавесом»
«Атлетико» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 14-го тура испанской ла лиги — 2:1.
Счет на 7-й минуте с пенальти открыл Хон Гуриди. Мадридцы отыгрались благодаря голу Антуана Гризманна, также реализовавшего одиннадцатиметровый на 76-й минуте. Победный мяч хозяев на 86-й минуте забил Александр Серлот.
«Атлетико» (29 очков) обошел «Реал» (27) и поднялся на второе место в ла лиге, но у «сливочных» есть два матча в запасе. «Алавес» (13) идет 16-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|13
|11
|0
|2
|40-12
|33
|
2
|Атлетико
|14
|8
|5
|1
|21-8
|29
|
3
|Реал
|12
|8
|3
|1
|25-11
|27
|
4
|Вильярреал
|12
|7
|3
|2
|23-19
|24
|
5
|Осасуна
|13
|6
|3
|4
|17-20
|21
|
6
|Атлетик
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|
7
|Бетис
|14
|5
|5
|4
|16-16
|20
|
8
|Мальорка
|13
|5
|3
|5
|10-10
|18
|
9
|Р. Сосьедад
|13
|5
|3
|5
|11-10
|18
|
10
|Жирона
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
11
|Сельта
|13
|5
|2
|6
|20-22
|17
|
12
|Р. Вальекано
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
13
|Севилья
|13
|4
|3
|6
|12-18
|15
|
14
|Леганес
|13
|3
|5
|5
|13-16
|14
|
15
|Хетафе
|14
|2
|7
|5
|10-11
|13
|
16
|Алавес
|14
|4
|1
|9
|15-24
|13
|
17
|Лас-Пальмас
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|
18
|Валенсия
|12
|2
|4
|6
|12-19
|10
|
19
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
20
|Вальядолид
|14
|2
|3
|9
|10-27
|9
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38 тур
|22.11
|23:00
|
Хетафе – Вальядолид
|2 : 0
|23.11
|16:00
|
Валенсия – Бетис
|4 : 2
|23.11
|18:15
|
Атлетико – Алавес
|2 : 1
|23.11
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|23.11
|20:30
|
Жирона – Эспаньол
|- : -
|23.11
|23:00
|
Сельта – Барселона
|- : -
|24.11
|16:00
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|24.11
|18:15
|
Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|24.11
|20:30
|
Леганес – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|9
|1
|3
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