Хет-трик Санчета принес «Атлетику» разгромную победу над «Жироной»

«Атлетик» на своем поле победил «Жирону» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Все три гола хозяев забил полузащитник Охиан Санчет (два — с игры и один — с пенальти).

«Атлетик» набрал 44 очка и сохраняет четвертую позицию в турнирной таблице ла лиги. У «Жироны» 31 балл и седьмая строчка. Команда потерпела пятое поражение в шести последних играх во всех турнирах.

Следующий матч клуб из Бильбао проведет 16 февраля против «Эспаньола». Бело-красные 14-го числа сыграют против «Хетафе».