Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

«Атлетик» сыграл вничью с «Жироной», «Валенсия» не удержала победу в матче с «Эспаньолом»

Руслан Минаев

«Атлетик» и «Жирона» сыграли вничью в матче 6-го тура ла лиги — 1:1.

У басков гол забил Микель Хаурегисар, у каталонцев отметился Аззедин Унахи.

«Атлетик» с 10 очками — на 5-й строчке в таблице чемпионата, «Жирона» с 2 очками — на последнем месте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 6-й тур.
23 сентября 2025, 20:00. Сан-Мамес (Бильбао)
Атлетик
1:1
Жирона

В параллельном матче «Эспаньол» ушел от поражения в матче с «Валенсией» — 2:2.

Чемпионат Испании. Ла лига. 6-й тур.
23 сентября 2025, 20:00. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
2:2
Валенсия

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Валенсия
ФК Жирона
ФК Эспаньол
Читайте также
Бекхэм может побороться за пост президента ФИФА. В нем видят реальную угрозу для Инфантино
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
«Будто мне в ребра влетел шар для боулинга». На ЧМ по велоспорту произошел массовый завал спортсменок
Популярное видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Леванте» — «Реал»: трансляция матча ла лиги онлайн

Гави перенес операцию на мениске и пропустит 5 месяцев
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 9 0 0 39-9 27
2
 Атлетико 9 7 1 1 19-8 22
3
 Бетис 9 6 1 2 16-14 19
4
 Реал 8 6 0 2 19-8 18
5
 Севилья 8 4 2 2 13-12 14
6
 Реал Сосьедад 8 4 1 3 12-15 13
7
 Алавес 8 3 2 3 12-8 11
8
 Депортиво 9 2 5 2 13-12 11
9
 Атлетик 7 2 3 2 7-6 9
10
 Вильярреал 9 2 3 4 13-13 9
11
 Сельта 8 1 5 2 8-6 8
12
 Эспаньол 9 2 2 5 11-12 8
13
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
14
 Хетафе 8 2 2 4 4-10 8
15
 Расинг 8 2 2 4 13-23 8
16
 Осасуна 8 2 2 4 8-18 8
17
 Леванте 8 1 4 3 12-16 7
18
 Эльче 9 1 4 4 11-17 7
19
 Валенсия 9 1 3 5 6-15 6
20
 Малага 8 0 4 4 4-13 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.10 22:00 Депортиво – Леванте 1 : 1
17.10 15:00 Эспаньол – Атлетико 0 : 1
17.10 17:15 Вильярреал – Эльче 0 : 0
17.10 19:30 Бетис – Барселона 2 : 5
17.10 22:00 Валенсия – Атлетик 0 : 0
18.10 15:00 Осасуна – Расинг - : -
18.10 17:15 Сельта – Алавес - : -
18.10 19:30 Малага – Реал Сосьедад - : -
18.10 22:00 Реал – Севилья - : -
19.10 22:00 Хетафе – Р. Вальекано - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 6 1 3
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости