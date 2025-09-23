«Атлетик» сыграл вничью с «Жироной», «Валенсия» не удержала победу в матче с «Эспаньолом»
«Атлетик» и «Жирона» сыграли вничью в матче 6-го тура ла лиги — 1:1.
У басков гол забил Микель Хаурегисар, у каталонцев отметился Аззедин Унахи.
«Атлетик» с 10 очками — на 5-й строчке в таблице чемпионата, «Жирона» с 2 очками — на последнем месте.
В параллельном матче «Эспаньол» ушел от поражения в матче с «Валенсией» — 2:2.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|9
|0
|0
|39-9
|27
|
2
|Атлетико
|9
|7
|1
|1
|19-8
|22
|
3
|Бетис
|9
|6
|1
|2
|16-14
|19
|
4
|Реал
|8
|6
|0
|2
|19-8
|18
|
5
|Севилья
|8
|4
|2
|2
|13-12
|14
|
6
|Реал Сосьедад
|8
|4
|1
|3
|12-15
|13
|
7
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|12-8
|11
|
8
|Депортиво
|9
|2
|5
|2
|13-12
|11
|
9
|Атлетик
|7
|2
|3
|2
|7-6
|9
|
10
|Вильярреал
|9
|2
|3
|4
|13-13
|9
|
11
|Сельта
|8
|1
|5
|2
|8-6
|8
|
12
|Эспаньол
|9
|2
|2
|5
|11-12
|8
|
13
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
14
|Хетафе
|8
|2
|2
|4
|4-10
|8
|
15
|Расинг
|8
|2
|2
|4
|13-23
|8
|
16
|Осасуна
|8
|2
|2
|4
|8-18
|8
|
17
|Леванте
|8
|1
|4
|3
|12-16
|7
|
18
|Эльче
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
19
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|6-15
|6
|
20
|Малага
|8
|0
|4
|4
|4-13
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.10
|22:00
|Депортиво – Леванте
|1 : 1
|17.10
|15:00
|Эспаньол – Атлетико
|0 : 1
|17.10
|17:15
|Вильярреал – Эльче
|0 : 0
|17.10
|19:30
|Бетис – Барселона
|2 : 5
|17.10
|22:00
|Валенсия – Атлетик
|0 : 0
|18.10
|15:00
|Осасуна – Расинг
|- : -
|18.10
|17:15
|Сельта – Алавес
|- : -
|18.10
|19:30
|Малага – Реал Сосьедад
|- : -
|18.10
|22:00
|Реал – Севилья
|- : -
|19.10
|22:00
|Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|6
|1
|3
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|6
|1
|2
Новости