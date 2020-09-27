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«Атлетик» вырвал у «Эйбара» победу на 87-й минуте

17:22
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«Атлетик» обыграл «Эйбар» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 2:1.

В составе команды из Бильбао дубль сделал полузащитник Унаи Лопес, единственный го"Эйбара" забил форвард Кике Гарсия.

Чемпионат Испании. Лига 1

3-й тур

«Эйбар» — «Атлетик» — 1:2 (0:1)

Голы: Лопес, 40 (0:1). Кике Гарсия, 48 (1:1). Лопес, 87 (1:2).

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Корреа (Техеро, 71), Оливейра, Родригес, Диоп, Ресио (Педро Леон, 46), Экспосито, Кике Гарсия (Муто, 90), Инуи (Арбилья, 84), Кондзер (Кике, 46).

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Нуньес, Рауль Гарсия, Лопес (Весга, 90+4), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Сансет, 85), Иньяки Уильямс (Кордоба, 86), Морсильо (Вильялибре, 58).

Предупреждение: Диоп, 90+9.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

27 сентября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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