«Атлетик» вырвал у «Эйбара» победу на 87-й минуте
«Атлетик» обыграл «Эйбар» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 2:1.
В составе команды из Бильбао дубль сделал полузащитник Унаи Лопес, единственный го"Эйбара" забил форвард Кике Гарсия.
Чемпионат Испании. Лига 1
3-й тур
«Эйбар» — «Атлетик» — 1:2 (0:1)
Голы: Лопес, 40 (0:1). Кике Гарсия, 48 (1:1). Лопес, 87 (1:2).
«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Корреа (Техеро, 71), Оливейра, Родригес, Диоп, Ресио (Педро Леон, 46), Экспосито, Кике Гарсия (Муто, 90), Инуи (Арбилья, 84), Кондзер (Кике, 46).
«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Нуньес, Рауль Гарсия, Лопес (Весга, 90+4), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Сансет, 85), Иньяки Уильямс (Кордоба, 86), Морсильо (Вильялибре, 58).
Предупреждение: Диоп, 90+9.
Судья: Кордеро Вега (Испания).
27 сентября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».