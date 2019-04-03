"Атлетик" вырвал победу у "Леванте" благодаря голу Муниаина

"Атлетик" обыграл "Леванте" в матче 30-го тура чемпионата Испании (3:2). Победный гол забил форвард Икер Муниаин.

"Атлетик" набрал 43 очка и поднялся на 7-е место. "Леванте" с 32 баллами располагается на 15-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

30-й тур

"Атлетик" - "Леванте" - 3:2 (2:0)

Голы: Берчиче, 5 (1:0). Фернандес, 27 - в свои ворота (2:0). Рохер, 51 - с пенальти (2:1). Кабако, 89 (2:2). Икер Муниаин, 90+3 - с пенальти (3:2).

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Ибаи Гомес, 72), Альварес, Рауль Гарсия (Икер Муниаин, 58), Сан-Хосе, Эчеварриа (Итурраспе, 79), Иньяки Уильямс, Кордоба.

"Леванте": Фернандес, Коке (Луна, 65), Везу (Саймон, 80), Кабако, Постиго, Пьер, Рочина (Майораль, 69), Кампанья, Рохер, Хасон, Моралес.

Предупреждения: Моралес, 4. Рауль Гарсия, 6. Везу, 43. Постиго, 45+1. Берчиче, 77. Рохер, 77. Икер Муниаин, 78. Кабако, 85. Саймон, 90+1.

Удаление: Кабако, 90+6.

Судья: Мунуэра Монтеро.

3 апреля. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".

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