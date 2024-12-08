«Атлетик» обыграл «Вильярреал» и продлил серию без поражений до 11 матчей

«Атлетик» из Бильбао дома победил «Вильярреал» в матче 16-го тура испанской ла лиги — 2:0.

По голу забили Айтор Паредес (15-я минута) и Иньяки Уильямс (69-я).

«Атлетик» (32 очка) продлил серию без поражений во всех турнирах до 11 матчей и остается четвертым в ла лиге. «Вильярреал» (26) идет пятым в турнирной таблице