«Атлетик» забил семь голов в победном матче с «Вальядолидом»

«Атлетик» разгромил «Вальядолид» в домашнем матче 25-го тура ла лиги — 7:1.

У хозяев два гола и одну результативную передачу сделал Нико Уильямс. Также один мяч и один голевой пас записали на свой счет Иньяки Уильямс и Микель Хаурехисар.

Гости с 56-й минуты играли вдесятером после удаления Станко Юрича.

«Атлетик» набрал 48 очков и занимает 4-е место в таблице. «Вальядолид» замыкает таблицу — 15 очков.