«Атлетик» из Бильбао победил «Валенсию» в ла лиге

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«Атлетик» из Бильбао дома обыграл «Валенсию» в матче 3-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 45+1-й минуте забил Беньят Прадос.

«Атлетик» (4 очка) поднялся на девятое место в ла лиге. «Валенсия» (0) потерпела третье поражения кряду и замыкает таблицу чемпионата Испании.

В параллельном матче «Вальядолид» и «Леганес» сыграли вничью — 0:0.