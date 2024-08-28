Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:00

«Атлетик» из Бильбао победил «Валенсию» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Атлетик» из Бильбао дома обыграл «Валенсию» в матче 3-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 45+1-й минуте забил Беньят Прадос.

«Атлетик» (4 очка) поднялся на девятое место в ла лиге. «Валенсия» (0) потерпела третье поражения кряду и замыкает таблицу чемпионата Испании.

Испания. Ла Лига. 3-й тур
28 авг, 20:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
1:0
Валенсия

В параллельном матче «Вальядолид» и «Леганес» сыграли вничью — 0:0.

Испания. Ла Лига. 3-й тур
28 авг, 20:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
0:0
Леганес

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Валенсия
ФК Вальядолид
ФК Леганес
0
Читайте также
Мама фигуристки Горобченко прокомментировала дисквалификацию девушки за допинг
Андрей Ватутин рассказал об особенностях подготовки ЦСКА к новому сезону
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Миллиарды для Кузи, пятикратное понижение Грицюка и Ротенберг-обвинитель. Что происходит со СКА в межсезонье
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти признался, что его не беспокоит отсутствие голов у Мбаппе в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 6-3 9
2
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
3
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
4
 Леганес 3 1 2 0 3-2 5
5
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
6
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
7
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
8
 Атлетик 3 1 1 1 3-3 4
9
 Р. Вальекано 3 1 1 1 3-3 4
10
 Вальядолид 3 1 1 1 1-3 4
11
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
12
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
13
 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2
14
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
15
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
16
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
17
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
18
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
20
 Валенсия 3 0 0 3 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 22:30
Вильярреал – Сельта
 4 : 3
27.08 20:00
Мальорка – Севилья
 0 : 0
27.08 22:30
Р. Вальекано – Барселона
 1 : 2
28.08 00:00
Бетис – Хетафе
 - : -
28.08 20:00
Атлетик – Валенсия
 1 : 0
28.08 20:00
Вальядолид – Леганес
 0 : 0
28.08 22:30
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Атлетико – Эспаньол
 - : -
29.08 20:00
Жирона – Осасуна
 - : -
29.08 22:30
Лас-Пальмас – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Маркос Льоренте

Маркос Льоренте

Атлетико

 2
Сандро Рамирес

Сандро Рамирес

Лас-Пальмас

 2
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 2
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 2
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 2
И К Ж
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 1 1 1
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости