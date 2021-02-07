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«Атлетик» — «Валенсия»: где смотреть прямую трансляцию матча 7 февраля 2021

17:15
Денис Черышев. Фото Reuters
Денис Черышев. Фото Reuters
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7 февраля в Бильбао «Атлетик» сыграет с «Валенсией» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 18.15 (мск).

«Атлетик» с 24 очками занимает 11-е место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» — 14-я строчка и 23 балла. За «летучих мышей» выступает российский нападающий Денис Черышев. На его счету в текущем сезоне 14 игр в составе «Валенсии» и сделал две голевые передачи.

Следить за трансляцией матча «Атлетик» — «Валенсия» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Атлетик» — «Валенсия»

Атлетик — Валенсия

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