7 февраля в Бильбао «Атлетик» сыграет с «Валенсией» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 18.15 (мск).

«Атлетик» с 24 очками занимает 11-е место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» — 14-я строчка и 23 балла. За «летучих мышей» выступает российский нападающий Денис Черышев. На его счету в текущем сезоне 14 игр в составе «Валенсии» и сделал две голевые передачи.

Следить за трансляцией матча «Атлетик» — «Валенсия» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Атлетик» — «Валенсия»