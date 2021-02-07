«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Атлетиком»

«Атлетик» и «Валенсия» сыграли вничью (1:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании. Российский полузащитник гостей Денис Черышев не участвовал в этой игре. 7 февраля стало известно, что он пропустит матч из-за мышечной травмы.

Чемпионат Испании. Ла лига

22-й тур

«Атлетик» — «Валенсия» — 1:1 (1:0)

Голы: Гильямон, 43 — в свои ворота (1:0). Габриэл Паулиста, 65 (1:1).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага (Берчиче, 75), Иньиго Мартинес, Капа (Лекуэ, 74), Нуньес, Дани Гарсия, Сансет (Лопес, 66), Венседор (Де Маркос, 69), Иньяки Уильямс, Беренгер, Морсильо (Весга, 69).

«Валенсия»: Доменеч, Васс (Муса, 65), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Коррейа, Солер, Рачич, Гонсалу Гедеш (Бланко, 90), Гомес, Вальехо (Кутроне, 65).

Предупреждения: Беренгер, 51. Иньиго Мартинес, 74. Солер, 79.

Судья: Мунуэра Монтеро.

7 февраля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».