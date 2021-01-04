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«Атлетик» в первых матчах после смены тренера сыграет с «Барселоной», «Атлетико» и «Реалом»

01:52
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Новым главным тренером «Атлетика» стал Марселино, работавший ранее с «Валенсией». Контракт со специалистом подписан до 2022 года. В ближайших трех турах ла лиги команде из Бильбао предстоит сыграть с «Барселоной», «Атлетико» и «Реалом».

Напомним, в воскресенье «Атлетик» после победы над «Эльче» уволил Гаиску Гаритано. Команда идет на 9 месте в турнирной таблице ла лиги.

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