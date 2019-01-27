"Атлетик" в меньшинстве обыграл "Бетис"

"Атлетик" с минимальным счетом победил "Бетис" в матче 21-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил нападающий Гоньи Икер Муниаин. На 84-й минуте встречи хозяева поля остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Оскар Де Маркос.

"Атлетик" набрал 26 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Бетис" с 29 баллами располагается на 8-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

21-й тур

"Атлетик" - "Бетис" - 1:0 (1:0)

Гол: Икер Муниаин, 21.

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Сан-Хосе, Дани Гарсия, Икер Муниаин (Ибаи Гомес, 79), Иньяки Уильямс (Гурусета, 86), Кордоба (Баленсиага, 70).

"Бетис": Пау Лопес, Барраган (Тельо, 58), Сидней, Феддаль, Манди, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Лорен Морон (Леон, 76), Франсис Герреро, Лайнес (Гуардадо, 75).

Предупреждения: Сидней, 24. Берчиче, 26. Сан-Хосе, 31. Лорен Морон, 50. Альварес, 82. Капа, 87.

Удаление: Де Маркос, 84.

Судья: Эстрада Фернандес.

27 января. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".

В другом матче "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Уэской" (0:0).

"Реал Сосьедад" - "Уэска" - 0:0

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Льоренте, Сальдуа, Эрнандез, Ильярраменди, Мерино (Сангальи, 88), Субельдия, Виллиан Жозе (Хуанми, 85), Рамирес (Янузай, 60), Оярсабаль.

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Инсуа Бланко, Акапо, Мирамон, Мойсес Гомес, Эррера (Мусто, 66), Ривера, Кучо (Феррейро, 90), Гальего (Авила, 85).

Предупреждения: Мирамон, 59. Эррера, 63. Акапо, 90+4.

Судья: Прието Иглесиас.

27 января. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

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