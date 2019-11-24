«Атлетик» в гостях обыграл «Осасуну»

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде обыграл «Осасуну» со счетом 2:1. Беспроигрышная серия басков достигла четырех матчей.

Чемпионат Испании. Лига 1

14-й тур

«Осасуна» — «Атлетик» — 1:2 (0:1)

Голы: Иньяки Уильямс, 21 (0:1). Авила, 76 (1:1). Кодро, 79 (1:2).

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Лильо Кастельяно, Эступиньян, Дав. Гарсия, Мерида, Брашанац (Иньиго Перес, 78), Торрес, Р. Гарсия (Кардона, 71), Вильяр (А. Лопес, 72), Авила.

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия (Кодро, 46), У. Лопес (Сан-Хосе, 64), Дани Гарсия, Сансет (Лекуэ, 74), Иньяки Уильямс, Кордоба.

Предупреждения: Авила, 2. Брашанац, 32. Лильо Кастельяно, 48. Кордоба, 52. Р. Гарсия, 57. Иньяки Уильямс, 58. Берчиче, 61.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

24 ноября. Памплона. Стадион «Эль Садар».