«Атлетик» уступил «Севилье»

«Атлетик» дома проиграл «Севилье» в 35-м туре чемпионата Испании (1:2). Защитник Андер Капа в середине первого тайма вывел хозяев вперед. Гости забили после перерыва дважды — сначала Эвер Банега, а затем Мунир Эль-Хаддади.

«Севилья» занимает 4-е место в турнирой таблице, а «Атлетик» — 9-е.

Чемпионат Испании

35-й тур

«Атлетик» — «Севилья» — 1:2 (1:0)

Голы: Капа, 28 (1:0). Банега, 69 (1:1). Эль-Хаддади, 74 (1:2).

«Атлетик»: Симон, Берчиче (Баленсиага, 25), Иньиго Мартинес, Капа (Ибаи Гомес, 79), Нуньес, Дани Гарсия, Весга, Сансет (Де Маркос, 46), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Кодро, 78), Кордоба (Вильялибре, 79).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Гудель, Хоан Хордан (де Йонг, 64), Сусо (Фернанду Режес, 79), Окампос (Васкес, 89), Эн-Несири (Эль-Хаддади, 64).

Предупреждения: Нуньес, 31. Банега, 44. Окампос, 65. Де Маркос, 68. Дани Гарсия, 90+3.

Судья: Медье Хименес.

9 июля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».