«Атлетик» сыграл вничью с «Вальядолидом» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев отличился нападающий Иньяки Уильямс, защитник команды из Бильбао Иньиго Мартинес на 71-й минуте встречи забил в свои ворота.

«Атлетик» с 13 очками занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» — 11 баллов и 14-я строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

9-й тур

«Атлетик» — «Вальядолид» — 1:1 (1:0)

Голы: Иньяки Уильямс, 33 (1:0). Иньиго Мартинес, 71 — в свои ворота (1:1)

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия (Ларрасабаль, 86), Лопес (Адурис, 77), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Кордоба (Эчеварриа, 66).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно (Порро, 68), Салису, Фернандес, Мичел, Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола (Ануар, 85), Вилья (Де Фрутос, 68).

Предупреждения: Салису, 38. Альварес, 58. Фернандес, 76.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

20 октября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

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